- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bak'ın telefonundan Taha Akgül ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıklarını Ankara'da sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'nın Kaptanı Taha Akgül ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bak'ın telefonundan Taha Akgül ile görüştü

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıklarını Ankara'da sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'nın Kaptanı Taha Akgül ile görüştü. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın telefonundan Taha ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, altın madalya beklediği milli güreşçiye başarı temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 16-24 Eylül tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı'nı, kamp yaptıkları Ankara'daki Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde ziyaret etti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak'ı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, federasyon yöneticileri, milli güreşçiler ve antrenörler karşıladı. Ziyarette Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da yer aldı.

Milli güreşçiler ve antrenörlerle sohbet eden Bakan Bak, 16-24 Eylül tarihleri arasında yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Bak, daha sonra tribüne çıkarak antrenmanı izlediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telefonla arandı. Bakan Bak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güreş Milli Takımı'nın kampında olduğunu ve hazırlık çalışmalarını takip ettiğini söylemesi üzerine Erdoğan, Serbest Güreş Milli Takım Kaptanı Taha Akgül ile görüştü.

Hazırlık çalışmaları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, altın madalya beklediği Taha Akgül'e, "Bir aksilik olmasın" demesi üzerine milli güreşçi, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım, iyi hazırlandım" cevabını verdi.

Erdoğan, milli güreşçiden bu şampiyonada aynı zamanda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota almasını temenni etti. Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmişteki başarıları bu sene de tekrarlama sözü verdi. Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan finale kalması durumunda müsabakayı ekrandan izlemesini talep etti. Bunun üzerine Bakan Bak'ın, "Finale kalırsak değil, kalacaksın inşallah" demesi gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm kafileye selamlarını ileterek, başarılar diledi.