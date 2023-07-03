Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Oyunları'nda madalya alan milli sporcuları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nda madalya alan milli sporcuları tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, '3'üncü Avrupa Oyunları'nda önemli başarılara imza atan, rekor sayıda madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden milli sporcularımızın tamamını canı gönülden tebrik ediyorum' dedi.