Sivasspor Yönetimi ve Futbolcuları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Forma Hediye Etti

Sivasspor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sivasspor forması hediye edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, miting için Sivas'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'nda Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan vekili Bahattin Eken, teknik direktör Bülent Uygun, yardımcı antrenörler ve futbolcular da karşıladı.

Ziyaretin anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 58 numaralı Sivasspor forması hediye edildi.