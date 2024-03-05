Sivasspor Kulübü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel tasarlanmış imzalı forma hediye etti

Sivasspor Kulübü yönetimi, Sivas'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel tasarlanmış imzalı Sivasspor forması takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas'a geldi. Erdoğan'ı Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il protokolü ile Sivassporlu futbolcular karşıladı.

Burada, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Bahattin Eken, Teknik Direktör Bülent Uygun ile futbolcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel tasarlanmış ve 58 sırt numaralı Recep Tayyip Erdoğan yazılı Sivasspor forması takdim etti.

Sivasspor heyeti Erdoğan ile hatıra fotoğrafı da çektirdi. - SİVAS