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Sivasspor Kulübü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel tasarlanmış imzalı forma hediye etti

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Sivasspor Kulübü yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Sivas'a gelişi sırasında özel tasarlanmış ve imzalı Sivasspor forması ile karşıladı. Kulüp başkanı, başkan vekili, teknik direktör ve futbolcular, Erdoğan'a 58 numaralı ve üzerinde 'Recep Tayyip Erdoğan' yazılı forma hediye etti. Sivasspor heyeti ayrıca Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sivasspor Kulübü yönetimi, Sivas'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel tasarlanmış imzalı Sivasspor forması takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas'a geldi. Erdoğan'ı Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il protokolü ile Sivassporlu futbolcular karşıladı.

Burada, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Bahattin Eken, Teknik Direktör Bülent Uygun ile futbolcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel tasarlanmış ve 58 sırt numaralı Recep Tayyip Erdoğan yazılı Sivasspor forması takdim etti.

Sivasspor heyeti Erdoğan ile hatıra fotoğrafı da çektirdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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