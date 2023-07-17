Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti. Erdoğan, Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nı en kalbi duygularıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan, Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerine de yer verdi.