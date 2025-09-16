Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
