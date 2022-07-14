Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Tayland'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Tayland'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu arayan ve daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile de telefonla görüşen Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın galibiyetinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti ve yarı finalde takıma başarılar diledi.TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk voleyboluna her daim vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ettiğini söyledi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Recep Tayyip Erdoğan voleybol Tayland Spor Haberler

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