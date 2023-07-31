Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Challenger Kupası finalinde şampiyon olan ve 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Challenger Kupası finalinde şampiyon olan ve 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 yenerek şampiyon olan ve 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'na tebrik mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"FIVB Challenger Kupası şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, Milletler Ligi'nde başarılar diliyorum" - ANKARA