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Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı Tebrik Etti

Spor Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takıma başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 yenerek şampiyon olan ve 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "FIVB Challenger Kupası şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, Milletler Ligi'nde başarılar diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Recep Tayyip Erdoğan voleybol Katar Spor Haberler

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