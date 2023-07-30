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Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı Tebrik Etti

Spor Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ı 3-2 yenerek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ve 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'FIVB Challenger Kupası Şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, Milletler Ligi'nde başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın paylaşımında Türk bayrağı ve voleybol topu emojileri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ı 3-2 yenerek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ve 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Challenger Kupası Şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, Milletler Ligi'nde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında Türk bayrağı ve voleybol topu emojileri de yer aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Spor

Recep Tayyip Erdoğan voleybol Katar Spor Haberler

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