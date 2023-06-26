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Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Spor Haberleri

CEV Avrupa Altın Ligi'nde 3'üncü kez şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tebrik edildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CEV Avrupa Altın Ligi'nde 3'üncü kez şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek 3'üncü kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı, 'Filenin Efeleri'ni yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Spor

Recep Tayyip Erdoğan voleybol Spor Haberler

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