Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti

CEV Avrupa Altın Ligi'nde 3'üncü kez şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tebrik edildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CEV Avrupa Altın Ligi'nde 3'üncü kez şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek 3'üncü kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı, 'Filenin Efeleri'ni yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.