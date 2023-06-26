Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Filenin Efeleri'ni yürekten tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızı, 'Filenin Efeleri'ni yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Spor