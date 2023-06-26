Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Filenin Efeleri'ni yürekten tebrik etti.