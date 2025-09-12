Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımını Tebrik Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi bir basketbol oynayarak Yunanistan'ı eleyen ve adını finale yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nsosyal hesabında yaptığı paylaşımla, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı 94- 68 yenerek final oynamaya hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi bir basketbol oynayarak Yunanistan'ı eleyen ve adını finale yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
