Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Edirnespor'a maddi destekte bulundu

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, futbolcuların birikmiş alacaklarını ödemekte sıkıntı yaşayan TFF 3. Lig temsilcisi Edirnespor'a maddi destekte bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, İba'nın zor dönemden geçen takıma destek verdiği belirtildi.

İba'nın kulübün önünü açtığı aktarılan açıklamada, "Edirnespor olarak yaşadığımız sıkıntılı geçen bu süreçte, Edirnespor Kulübü ve camiası için elini taşın altına koyarak futbolcularımızın birikmiş peşinat ve maç primlerini 'Edirnespor bizim kırmızı çizgimiz' olarak gören ve kulübümüzü de bu dar boğazdan çıkartıp önünü açan Belgin İba hanımefendiye sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. İyi ki bizimlesiniz." ifadelerine yer verildi.

"Desteğin tüm şehrimize örnek olmasını temenni ediyoruz"

Edirnespor Sınır Beyi Taraftarlar Derneği Başkanı Kıvanç Arda, verilen desteği memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İba'nın sağladığı desteğin herkese örnek olması gerektiğini aktaran Arda, şunları kaydetti:

"Başarılı geçirdiğimiz sezonda takımımız üst lig için play-off potasındayken yaşanılan ekonomik sıkıntılar yüzünden bu durumda olmamız, kulübümüzün ekonomik olarak destek görmemesi bizleri derinden üzüyordu. Yıllardır hayalini kurduğumuz üst liglere bu kadar yakından şarkımızın böyle sebeplerden yarım kalmasından endişeleniyorduk. İçimizi rahatlatan açıklamayı kulübümüz paylaştı. Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı sayın Belgin İba tarafından futbolcularımızın birikmiş peşinat ve maç primlerinin ödenmiş olduğu haberini sevinçle karşılıyoruz. Bu vesileyle Belgin İba hanımefendiye vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyor, takımımız ve şehrimiz için yapılan bu desteğin tüm şehrimize örnek olmasını temenni ediyoruz."