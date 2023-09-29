Çukurova'ya İlk Futbol Sahası Yapıldı

Çukurova'da faaliyet gösteren amatör kulüplerin başkan, antrenör ve sporcuları, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e ilçeye yapılan ilk futbol sahası için teşekkür etti.

Çukurova'da faaliyet gösteren amatör kulüplerin başkan, antrenör ve sporcuları, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e ilçeye yapılan ilk futbol sahası için teşekkür etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yüzüncüyıl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ilçenin ilk futbol sahasında incelemelerde bulundu. Çukurova Gençlik Spor İlçe Müdürü Bilal Oldaç, amatör kulüplerin başkan ve hocalarıyla birlikte saha zemininde incelemelerde bulunan Başkan Soner Çetin, antrenman yapan gençlerle de sohbet etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iş birliği yaparak Çukurova'ya ilk nizami futbol sahasını kazandırmanın mutluluğu içinde olduklarını belirten Başkan Soner Çetin, "Çukurova gibi büyük bir ilçede futbol sahası yoktu. Bunun eksikliğini hep hissettik. Amatör takımlarımız maçlarını diğer ilçelerde oynamak zorunda kalıyordu. Şimdi ilk sahayı ilçemize kazandırdık. Çok mutluyuz" dedi.

Başkan Soner Çetin, Çukurova'ya yeni tesisler kazandırma konusunda belediye olarak büyük fedakarlıklar yaptıklarını vurgulayarak, "Daha önce de atletizm pisti için 55 dönüm arazi tahsis ettik. Yine tenis akademisi için yer tahsisinde bulunduk. Sultanlar Ligi'nde takımımız var ama Çukurova'da salonumuz yok. Çukurova'ya yeni spor tesisleri kazandırmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Amatör spor kulüplerinin başkanları da Çukurova'ya nizami bir futbol sahası kazandırdığı için Başkan Soner Çetin'e teşekkür ettiler. Çukurova'da saha olmadığı için maçlarını diğer ilçelerde oynamak zorunda kaldıklarını belirten kulüp başkanları, Başkan Soner Çetin'in spora yaptığı yatırımları takdirle takip ettiklerini söylediler.

Başkan Soner Çetin, soyunma odaları ve idari bölümlerini de ziyaret ettiği sahanın bir bölümüne tribün yapılacağını da açıkladı.