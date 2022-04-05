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Çukurova'nın Sultanları taraftarıyla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Çukurova'nın Sultanları taraftarıyla buluştu

Bursa'da oynanan maçlar sonunda İlbank ile birlikte Sultanlar Ligi'ne çıkmaya hak kazanan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü taraftarıyla buluştu.

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Bursa'da oynanan maçlar sonunda İlbank ile birlikte Sultanlar Ligi'ne çıkmaya hak kazanan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü taraftarıyla buluştu.

Adana Adnan Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen Kupa Töreni'nde Grup Mega Band sahne aldı. Törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ASKF Başkanı Ahmet Bozan, TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer ve Adanalılar katıldı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Voleybol camiasının bizlerden çok şey beklediğinin farkındaydım. İkinci yılımızda tamam dedik ve bunu başardık. Geçen yıl direkten döndü kıl payı kaçırdık. Ama bu sene çok şükür şu gördüğünüz muhteşem kadroyla başardık. İlbank ile biz çıkarız dedim hep. Aynen de dediğim gibi oldu başardık. Bugün tarihte ilk defa Sultanlar Ligi'ne çıkmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu takım benim, Çukurova Belediye'sinin değil, Adana halkının tamamının takımıdır. 5 bin kişilik bir salon için yer tahsis ettik. Onun çalışmalarına yakında başlayacak. Ayrıca en büyük teşekkürüde Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve taraftarlara ediyorum" şeklinde konuştu. - ADANA

Çukurova'nın Sultanları taraftarıyla buluştu

Çukurova'nın Sultanları taraftarıyla buluştu

Çukurova'nın Sultanları taraftarıyla buluştu

Çukurova'nın Sultanları taraftarıyla buluştu

Çukurova'nın Sultanları taraftarıyla buluştu

Çukurova'nın Sultanları taraftarıyla buluştu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Soner Çetin, Çukurova, Bursa, Adana, Spor, Haberler

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