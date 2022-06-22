Çukurova'da yaz spor okulları açıldı

Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları törenle açıldı.

Gündüz Tekin Onay Tesislerinde yapılan açılış törenine öğrenciler ve velileriyle birlikte binlerce kişi katıldı. Futbol, tenis, savunma sporları, jimnastik, yüzme gibi dallarda açılan yaz spor okullarına ilgi yoğun oldu.

Törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, gençler için, "Umudumuz, gururumuz ve geleceğimiz" ifadelerini kullandı. Futbol, tenis, yüzme, jimnastik ve mücadele sporlarında yaz spor okulları açıldığını belirten Başkan Soner Çetin, yaz kurslarının büyük ilgi görmesinden dolayı geçmiş yıllara göre hem branş sayısını artırdıklarını hem de kurs veren kulüplerin sayısının arttığını ifade etti.

Gençlerin spor yapmasının önemine değinen Başkan Soner Çetin, "Her zaman gençlerimizin yanındayız. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan korunması için kültür sanat ve spor önemli bir yer tutuyor. Çok sayıda festival ve etkinlikle Çukurova'yı kültür sanat kenti yaptı. Spor etkinlikleri ve amatör spor kulüplerine desteğimizle de sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Adana Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, çocukların sokaklardaki tehlikelerden korunması ve sağlıklı birey olması için bu tür organizasyonların önemine değindi. Organizasyonu yapan Çukurova Belediyesi ve Başkan Soner Çetin'e teşekkür eden Muzaffer Çintınar, her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Adana Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) Genel Sekreteri Ergin Ulun ise, Çukurova Belediyesi'nin spora büyük katkılar sağladığını belirterek, Başkan Soner Çetin'e teşekkür etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer de, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in sporun gülen yüzü olduğunu ifade ederek, "Sayın Başkan Adana'ya sultanlar liginde kadın voleybol kazandırdı. Bu Adana'da bir ilktir. Kendisini kutluyorum. Ayrıca tesis yapılması için arsa tahsis edilmesi de çok önemlidir. Kendisi her zaman sporun yanında olmuştur" dedi.

Yaz spor okullarının açılışına TFF Bölge Müdürü Akif Oflaz, Futbol İl Temsilcisi Bülent Oymacı, Seyhan Belediyesi Spor Müdürü Gökhan Üney ve Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Adana Şube Başkanı Mustafa Boz da katıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor