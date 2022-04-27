Çukurova Belediyespor, smaçör Güldeniz Önal'ı transfer etti
AA - Fikret Kavğalı - Spor
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, smaçör Güldeniz Önal???????'ı kadrosuna kattı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, smaçör Güldeniz Önal???????'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz yeni sezonda Türk milli takım formasını defalarca terleten, Türkiye Ligi, Challenge Cup, Şampiyonlar Ligi, CEV ve Dünya Kulüpler Şampiyonalarında çeşitli madalyalar kazanmış smaçör Güldeniz Önal ailemize katıldı." ifadelerine yer verildi.
AA / Fikret Kavğalı - Spor