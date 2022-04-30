Çukurova Belediyespor, pasör çaprazı Dilara Bilge'yle sözleşme yeniledi - Haberler

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Çukurova Belediyespor, pasör çaprazı Dilara Bilge'yle sözleşme yeniledi

AA - Eren Bozkurt - Spor
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Çukurova Belediyespor, pasör çaprazı Dilara Bilge'yle sözleşme yeniledi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, pasör çaprazı Dilara Bilge'yle sözleşme yeniledi.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, pasör çaprazı Dilara Bilge'yle sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın kaptanlığını da üstlenen Dilara ile sözleşme yenilendiği belirtilerek, "Sultanlar Lig'e çıkmamızda önemli katkı yapmış pasör çaprazı Dilara Bilge ile yolumuza devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Eren Bozkurt - Spor

Çukurova, Spor, Haberler

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