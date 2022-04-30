ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, pasör çaprazı Dilara Bilge'yle sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın kaptanlığını da üstlenen Dilara ile sözleşme yenilendiği belirtilerek, "Sultanlar Lig'e çıkmamızda önemli katkı yapmış pasör çaprazı Dilara Bilge ile yolumuza devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.