Çukurova Belediyespor, pasör Burcu Yönder'i transfer etti
AA - Eren Bozkurt - Spor
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, pasör Burcu Yönder'i kadrosuna kattı.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, pasör Burcu Yönder'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz yeni sezonda, Yeşilyurt takımıyla Challenge Kupası'nı kazanmış 1997 doğumlu pasör Burcu Yönder ailemize katıldı. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
AA / Eren Bozkurt - Spor