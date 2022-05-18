Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Kharchenko'yu transfer etti - Haberler

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Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Kharchenko'yu transfer etti

AA - İsmihan Özgüven - Spor
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Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Kharchenko'yu transfer etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Olena Alekseyevna Kharchenko'yu kadrosuna kattı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Olena Alekseyevna Kharchenko'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceği anımsatıldı.

Açıklamada, "Geçmişte Telekom Bakü, Le Cannet Volley Ball, Volero Le Cannet, MCM Diamant ve Bolu Belediyesi formalarını terleten, CEV ve Challenge kupalarında bir altın, iki gümüş madalya sahibi kardeş ülke Azerbaycan Milli Takımı'nda halihazırda yer alan orta oyuncu Olena Alekseyevna Kharchenko ailemize katıldı. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / İsmihan Özgüven - Spor

voleybol, Çukurova, Telekom, Bakü, Spor, Haberler

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