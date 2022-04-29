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Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Hazal Serin Arifoğlu'nu transfer etti

AA - Eren Bozkurt - Spor
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Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Hazal Serin Arifoğlu'nu transfer etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Hazal Selin Arifoğlu'nu kadrosuna kattı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Hazal Selin Arifoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz yeni sezonda, geçmişte Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ve Eczacıbaşı formalarını terleten, son iki CEV Kupası'nda bir altın, bir gümüş madalya sahibi orta oyuncu Hazal Selin Arifoğlu ailemize katıldı." ifadelerine yer verildi.

AA / Eren Bozkurt - Spor

Beşiktaş, voleybol, Çukurova, Aydın, Spor, Haberler

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