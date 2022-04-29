Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Ceren Baysal'ı transfer etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Ceren Baysal'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz yeni sezonda, geçmişte İlbank, Samsun, PTT ve Bolu Belediyespor formalarını terleten orta oyuncu Ceren Baysal ailemize katıldı. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.