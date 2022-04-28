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Çukurova Belediyespor, libero Pınar Atasever'i transfer etti

AA - Bekir Ömer Fansa - Spor
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Çukurova Belediyespor, libero Pınar Atasever'i transfer etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, libero Pınar Atasever'i kadrosuna kattı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, libero Pınar Atasever'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Liginde mücadele edeceğimiz yeni sezonda Türkiye'nin önemli kulüplerinde görev almış, çeşitli zamanlarda en iyi libero, en iyi defansçı ve Balkan Kupası da kazanmış libero Pınar Atasever ailemize katıldı. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Bekir Ömer Fansa - Spor

voleybol, Çukurova, Türkiye, Spor, Haberler

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