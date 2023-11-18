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Çukurova Belediyespor, Karayolları'nı 3-2 mağlup etti

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Çukurova Belediyespor, deplasmanda Karayolları'nı 3-2 mağlup etti.

Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Yıldıray Turan

Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Elisa Tuana Köse, Eylül Durgun, Strunjak (Alara Altundağ, Selin Navruz, Elif Boran, Sıla Saraçbaş, Selena Leban)

Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Hazal Selin Uygur, Nur Sevil Gökbudak, Leyva, Büşra Güneş, Fabris (Ceren Önal, Yasemin Yıldırım, Burcu Yönder, Ezgi Bektaş, Beren Yeşilırmak)

Setler: 25-21, 25-21, 22-25, 22-25, 11-15

Süre: 134 dakika (28, 29, 30, 30, 17)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Çukurova Belediyespor, deplasmanda Karayolları'nı 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

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