Çukurova Belediyesi Yaz Spor Okulları Devam Ediyor

Çukurova Belediyesi tarafından başlatılan yaz spor okulları, futbol, tenis, salon sporları, savunma sporları gibi birçok dalda faaliyet gösteriyor. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yaz spor okullarını ziyaret ederek çocukların antrenmanlarını izledi ve velilerle sohbet etti. Çetin'in ziyaretine Türkiye Futbol Federasyonu Adana Bölge Müdürü Akif Oflaz da katıldı.

ADANA Çukurova Belediyesi'nce başlatılan yaz spor okulları devam ediyor. Futbol, tenis, salon sporları, savunma sporları birçok dalda faaliyet gösteren yaz spor okullarını ziyaret eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, çocuklarını antrenmanlarını izledi, velilerle sohbet etti.

İlk olarak Gündüz Tekin Onay Tesislerine giden Başkan Soner Çetin, burada futbol eğitimi alan çocuklar tarafından coşkuyla karşılandı. Başkan Soner Çetin'i sevgi gösterilerinde bulunan çocuklar yaz spor okullarından çok memnun olduklarını ifade ettiler. Başkan Soner Çetin bir süre çocukların antrenmanını izledi, hocalardan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çocuklarla penaltı atan Başkan Soner Çetin velilerle sohbetinin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Soner Çetin'in yaz futbol okulunu ziyaretine Türkiye Futbol Federasyonu Adana Bölge Müdürü Akif Oflaz da eşlik etti.

Başkan Soner Çetin ardından Çağla Büyükakçay Tenis Kortlarına giderek tenis eğitimi alan çocuklarla birlikte tenis oynadı. Burada çocukları çalıştıran Tenis İl Temsilcisi Feridun Açan ile görüşen Çetin'in bir çocukla yaptığı gösteri maçı ilgiyle izlendi. Çetin'in yaz spor okullarında bir başka durağı ise Çi-Yo Spor Kulübü oldu. Karate, jimnastik ve dans eğitimi alan çocukların gösterisini büyük beğeniyle izleyen Çetin, yaz spor okullarına verdiği destekten dolayı spor kulübü başkanı Çiçek Yolcu'ya teşekkür etti.