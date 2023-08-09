Çukurova Belediyesi SK Kadın Voleybol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Çukurova Belediyesi SK Kadın Voleybol takımı, ASKİ Atatürk Spor Salonunda yaptığı antrenmanlarla yeni sezon için hedefe kilitlendi. Başkan Soner Çetin, antrenmanı izleyerek oyunculara inancını ifade etti ve baklava ikram etti. Takımın oyuncularıyla tanışan Başkan Soner Çetin, yeni takıma katılan teknik ekipten hocalara ve oyunculara hoş geldiniz dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına ASKİ Atatürk Spor Salonunda yaptığı antrenmanlarla başlayan Çukurova Belediyesi SK Kadın Voleybol takımının yeni sezon için hedefe kilitlendi.

Takımın antrenmanını izleyen Çukurova Belediye Başkanı ve kulübün onursal başkanı Soner Çetin, hem oyunculara olan inancını ifade etti hem de baklava ikram etti.

ASKİ Atatürk Spor Salonunda bir süre antrenmanı izleyen Başkan Soner Çetin daha sonra iki gün önce top başı yapan takımın oyuncularıyla tanışarak yeni takıma katılan teknik ekipten hocalara ve oyunculara "hoş geldiniz" dedi.

Başkan Soner Çetin, takıma hitap ederek, "Biz sizlere inanıyoruz güveniyoruz. Bu sene çok daha iddialı bir takım kurduk. Geçen yılki takımımız da çok iddialı bir takımdı ama bazı talihsizlikler sonucu Avrupa'ya gidemedik. Bu yıl başaracağınıza inanıyorum. Sizin başarmanız için biz elimizden geleni yapacağız. Siz de baş antrenörümüz Mustafa Umut Uysal ile bunu başaracaksınız. Kulübümüz kurumsallaşma yolunda hızla yol alıyor. Adana halkının da bu takımdan beklentileri çok büyük. Adana'da iyi bir voleybol izleyicisi var ve siz başarılı oldukça bu ilgi artacak. Hep dolu salonlarda oynadık. Umuyorum başarılı olacaksınız" şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, konuşmasının ardından oyunculara baklava ikram ederek, başarılar diledi ve takımla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.