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Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Samanta Fabris'i kadrosuna kattı

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Samanta Fabris'i kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, pasör çaprazı Samanta Fabris'i renklerine bağladı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, pasör çaprazı Samanta Fabris'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi son olarak Eczacıbaşı Dynavit forması giyen 32 yaşında ve 1,89 metre boyundaki Samanta Fabris'i kadrosuna kattı.

Kaynak: AA / Spor

Adana Demirspor voleybol Çukurova Akdeniz Spor Haberler

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