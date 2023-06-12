Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Perulu smaçör Leyva ile sözleşme yeniledi
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Perulu smaçör Angela Leyva Tagle ile sözleşme yeniledi.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Perulu smaçör Angela Leyva Tagle ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon kadroda bulunan smaçör Angela Leyva Tagle ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Angela Leyva Tagle, yeni sezonda yeniden aramızda olacak. Angela'ya yeniden hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Spor