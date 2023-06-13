Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Hazal Selin Uygur ile sözleşme yeniledi
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, orta oyuncu Hazal Selin Uygur ile sözleşme yeniledi.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, orta oyuncu Hazal Selin Uygur ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon kadroda bulunan tecrübeli orta oyuncu Hazal Selin Uygur ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Hazal Selin'e yeniden 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor