Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Gergana Dimitrova'yı kadrosuna kattı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Bulgar smaçör Gergana Dimitrova'yı renklerine bağladı.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Bulgar smaçör Gergana Dimitrova'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi geçen sezon Romanya Ligi takımlarından CSM Volei Alba-Blaj forması giyen, Bulgaristan Milli Takımı'nın 28 yaşındaki smaçörü Gergana Dimitrova'yı kadrosuna kattı.
Kaynak: AA / Spor