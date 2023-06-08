Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Ezgi Bektaş'ı kadrosuna kattı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Ezgi Bektaş'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, 30 yaşında ve 1,84 boyundaki smaçör Ezgi Bektaş ile anlaşmaya vardı.

Tecrübeli oyuncu son olarak Kuzeyboru forması giymişti.