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Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Ezgi Bektaş'ı kadrosuna kattı

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Ezgi Bektaş'ı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Ezgi Bektaş'ı renklerine bağladı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Ezgi Bektaş'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, 30 yaşında ve 1,84 boyundaki smaçör Ezgi Bektaş ile anlaşmaya vardı.

Tecrübeli oyuncu son olarak Kuzeyboru forması giymişti.

Kaynak: AA / Spor

Adana Demirspor voleybol Çukurova Akdeniz Spor Haberler

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