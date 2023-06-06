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Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Ceren Cihan Önal'ı kadrosuna kattı

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Ceren Cihan Önal'ı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Ceren Cihan Önal'ı renklerine bağladı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Ceren Cihan Önal'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, geçen sezon Kuzeyboru forması giyen 32 yaşındaki libero Ceren Cihan Önal kadrosuna kattı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor

Adana Demirspor Cihan Önal voleybol Çukurova Spor Haberler

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