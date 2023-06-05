Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Büşra Güneş'i kadrosuna kattı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekibi Çukurova Belediyesi Adana Demirspor???????, orta oyuncu Büşra Güneş'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adana ekibi, 26 yaşında ve 1,90 boyundaki orta oyuncu Büşra ile anlaşmaya vardı.

Büşra, son olarak PTT forması giymişti.