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Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, başantrenör Uysal ile sözleşme yeniledi

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, başantrenör Uysal ile sözleşme yeniledi

Spor Haberleri

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, başantrenör Mustafa Umut Uysal ile 2 sezon için sözleşme imzaladı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, başantrenör Mustafa Umut Uysal ile 2 sezon için sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonundan itibaren takımda başantrenörlük görevini yürüten Uysal'ın sözleşmesinin, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için yenilendiği bildirildi.

Açıklamada, "Umut hocamıza başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Spor

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