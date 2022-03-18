Çukurova Basketbol Kulübü'nde Final Four mutluluğu

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ve sezona 3 kupa hedefiyle başlayan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi kadın basketbol takımı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Final Four'a yükselirken Başantrenör Aziz Akkaya, LDLC Asvel Feminin'i karşısında 82-68'lik skorla ayırlmanın kupayı ne kadar çok istediklerinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında LDLC Asvel Feminin'i 82-68'lik skorla mağlup etti ve tarihinde ilk kez Final Four'a yükselme başarısı gösterdi. Yaklaşık 6 bin seyircinin önünde maça başlayan Mersin ekibi, üstün bir oyun sergileyerek güçlü rakibini çeyrek finalde mağlup ederken Başantrenör Aziz Akkaya, kendilerini yalnız bırakmayan taraftar ve sporcularına teşekkür etti.