Çukurova Basketbol Kulübü'nde Aziz Akkaya dönemi sona erdi - Haberler

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Çukurova Basketbol Kulübü'nde Aziz Akkaya dönemi sona erdi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Çukurova Basketbol Kulübü'nde Aziz Akkaya dönemi sona erdi

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenör Aziz Akkaya ile yollar ayrıldı.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenör Aziz Akkaya ile yollar ayrıldı.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup Women) Galatasaray'a yenilerek 4'üncü olan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenör Aziz Akkaya, karşılaşma sonrasında istifasını yönetime sundu. Akkaya'nın istifası kulüp tarafından kabul edildi.

Çukurova Basketbol Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Başantrenörümüz Aziz Akkaya'nın yönetim kurulumuza sunduğu istifa, kulübümüz tarafından kabul edilmiştir. Aziz Akkaya'ya kulübümüze olan hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."


Demirören Haber Ajansı / Spor

Çukurova Basketbol, Mersin Yenişehir, Galatasaray, Aziz Akkaya, Spor, Haberler

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