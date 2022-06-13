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Çukurca rafting takımı Türkiye 3'ncüsü oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Çukurca rafting takımı Türkiye 3'ncüsü oldu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yapılan Rafting Okul Sporları Türkiye finalleri müsabakasında Hakkari'nin Çukurca ilçesi rafting takımı Türkiye 3'üncüsü oldu.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yapılan Rafting Okul Sporları Türkiye finalleri müsabakasında Hakkari'nin Çukurca ilçesi rafting takımı Türkiye 3'üncüsü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Rafting Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Rafting Okul Sporları Türkiye Finalleri Rize'nin Ardeşen ilçesinde yapıldı. Ardeşen Fırtına Deresi'nde bulunan parkurda gerçekleştirilen Okul Sporları Türkiye Finalleri 12 ilden 260 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Rafting Türkiye Final yarışmalarında Çukurca Zap Rafting ve Doğa Sporları Kulübü antrenörleri tarafından çalıştırılan Mix (Karma) Takımı Çukurca Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Türkiye 3'üncüsü oldu. Çukurca Zap Rafting ve Doğa Sporları Kulübü yetkilileri, bu başarıda emeği geçen Çukurca Kaymakamlığı, Çukurca Belediye Başkanlığı, Hakkari Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Çukurca ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve tüm Çukurca esnafına teşekkür etti. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Ardeşen Rize Spor Haberler

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