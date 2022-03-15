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Çukurca'da atletizm seçmeleri yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Çukurca'da atletizm seçmeleri yapıldı

Hakkari'nin Çukurca Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından atletizm seçmeleri yapıldı.

KARATAŞ, ADANA (İHA) - Hakkari'nin Çukurca Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından atletizm seçmeleri yapıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, Atletizm Federasyonunun 'Atletizm Geliştirme' projesi kapsamında ilçedeki öğrenciler arasında seçmeler yaptığını belirterek, "Karataş bölgesinden Narlı köyüne kadar 3 ayrı kategoride öğrencilerimiz yarıştı. Dereceye giren öğrenciler Hakkari ilimizde yapılacak yarışa katılacaklar. İlçemizde dereceye giren 20 öğrencimiz, Hakkari ilinde yarışmaya katılacak" dedi.

Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, yapılan seçmelerde dereceye giren öğrencilere hediyeler verdi. - HAKKARİ

Çukurca'da atletizm seçmeleri yapıldı

Çukurca'da atletizm seçmeleri yapıldı

Çukurca'da atletizm seçmeleri yapıldı

Çukurca'da atletizm seçmeleri yapıldı

Çukurca'da atletizm seçmeleri yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Atletizm, Karataş, Hakkari, gençlik, Spor, Haberler

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