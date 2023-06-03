Çubuk'ta Yaza Merhaba Satranç Turnuvası Başladı

Çubuk ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Satranç Federasyonu İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen Yaza Merhaba Satranç Turnuvası başladı. İlçede satranç sporunun çok sevildiği kaydeden Kılıçarslan, "İlçemizden çok yakın zaman Türkiye şampiyonları çıkaracağımıza inanıyorum. Bundan dolayı Çubuk'un adını satrançta da duyurmaya niyetliyiz ve inşallah bunu da başaracağız." dedi.

Çubuk ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Satranç Federasyonu İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen Yaza Merhaba Satranç Turnuvası başladı.

Çubuk Cumhuriyet İlkokulu Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, daire amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Yaklaşık 300 sporcunun katıldığı 7 ve 12 yaş kategorilerinde başlayan turnuva 2 gün sürecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, satranç turnuvasına destek olan herkese teşekkür ederek, "Turnuvada, 2 gün boyunca hem öğrencilerimiz hem de aileleri güzel vakit geçirecek." dedi.

Satranç Federasyonu İlçe Temsilcisi Veysel Kılıçarslan da turnuvanın 2 kategoride düzenlendiğini belirtti.

İlçede satranç sporunun çok sevildiğini kaydeden Kılıçarslan, "İlçemizden çok yakın zaman Türkiye şampiyonları çıkaracağımıza inanıyorum. Bundan dolayı Çubuk'un adını satrançta da duyurmaya niyetliyiz ve inşallah bunu da başaracağız." dedi.