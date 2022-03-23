CÜ Vakfı okullarından Jimnastikte büyük başarı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu öğrencileri Jimnastik alanında birincilik yakaladılar.
Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu öğrencileri Jimnastik alanında birincilik yakaladılar.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları spor alanında da göstermiş olduğu başarı ile adından söz ettirdi. 2021-2022 Okullararası Jimnastik yarışmasında, C.Ü. Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu'ndan müsabakaya katılan öğrenciler Minik B Erkekler ve Minik B Kızlar kategorisinde il birincisi oldu. - SİVAS
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