CÜ Vakfı okullarından Jimnastikte büyük başarı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CÜ Vakfı okullarından Jimnastikte büyük başarı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
CÜ Vakfı okullarından Jimnastikte büyük başarı

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu öğrencileri Jimnastik alanında birincilik yakaladılar.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu öğrencileri Jimnastik alanında birincilik yakaladılar.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları spor alanında da göstermiş olduğu başarı ile adından söz ettirdi. 2021-2022 Okullararası Jimnastik yarışmasında, C.Ü. Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu'ndan müsabakaya katılan öğrenciler Minik B Erkekler ve Minik B Kızlar kategorisinde il birincisi oldu. - SİVAS

CÜ Vakfı okullarından Jimnastikte büyük başarı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet, Cimnastik, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title