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Crystal Palace, Manchester United'ı 4-0 mağlup etti

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İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace, sahasında Manchester United'ı 4-0 yenerek farklı bir galibiyet elde etti. Michael Olise, Jean-Philippe Mateta ve Tyrick Mitchell'in attığı gollerle Crystal Palace kazandı. Manchester United ise bu sezonki 13. mağlubiyetini aldı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Crystal Palace, sahasında Manchester United'ı 4-0 mağlup etti.

Ligin 36. hafta mücadelesinde Londra ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 12 ve 66. dakikalarda Michael Olise, 40. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 58. dakikada Tyrick Mitchell attı.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester ekibi, tarihinde ilk kez bir Premier Lig sezonunda 13 maç kaybetti.

Bu galibiyetin ardından Crystal Palace puanını 43'e çıkarırken, Manchester United 54 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Spor

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