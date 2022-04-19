Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, yeni doğan bebeklerinin öldüğünü duyurdu

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez, dünyaya yeni gelen ikiz çocuklarından birisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

37 yaşındaki Ronaldo ve 28 yaşındaki Rodriguez çifti, erkek çocuklarının ölüm haberini "herhangi bir anne-babanın yaşayacağı en büyük acı" sözleriyle duyurdu.

İkiz bebeklerden kız olanı ise hayatta. Çift, kızlarının doğumunun "kendilerine bir nebze de olsa yaşama gücü" verdiğini söyledi.

Sosyal medya hesaplarından yayımladıkları yazılı ortak açıklamada çift, "Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her daim seveceğiz" ifadelerini kullandı.

Çift, hamileliği Ekim ayında duyurmuşlardı.

Manchester United ise, Ronaldo'nun ölüm haberini paylaştığı Twitter gönderisini alıntılayarak, "Acın, acımızdır. Ailene ve sana sabır diliyoruz" dedi.

Ronaldo'nun takım arkadaşı Marcus Rashford da Twitter'da yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kalbim seninle ve Georgina ile birlikte kardeşim. Çok üzgünüm" diye yazdı.

Portekizli yıldız futbolcunun eski takımı Real Madrid de yayımladıkları mesajda Ronaldo'nun yanında olduklarını belirtti.

İngiliz takımları Manchester City ve Leeds United ile birlikte Premier Lig yönetimi de başsağlığı mesajı yayımlayanlar arasındaydı.

Ronaldo'nun ilk çocuğu Cristiano Jr, 2010 yılında doğdu. 2017 yılında ise Eva ve Mateo isimli ikiz çocuğu dünyaya geldi. Ronaldo ve Rodriguez çiftinin Alana Martina isminde kız çocukları da 2017'de doğdu.