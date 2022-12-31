Cristiano Ronaldo resmen Al Nassr'da

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr, dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra hangi takımla sözleşme imzalayacağı merakla beklenen Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr, Portekizli futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Suudi ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tarih yazılıyor. Bu, kulübümüze daha da büyük başarılar elde etmek için ilham vermekle kalmayıp, ligimize, milletimize ve gelecek nesillere, erkek ve kız çocuklarına kendilerinin en iyi versiyonu olmaları için ilham verecek bir imza. Yeni evine hoş geldin Ronaldo" ifadelerine yer verildi. Suudi ekibinden transferin detaylarıyla ilgili bir açıklama yapılmazken medyada yer alan haberlere göre Ronaldo'nun 2.5 yıllık bir sözleşmeye imza attığı ve yıllık 200 milyon Euro kazanacağı iddia edildi.

Al Nassr şu anda Suudi Arabistan Ligi'nde 10 maç sonunda aldığı 7 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 2'nci sırada yer alıyor.

Sizce dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu hangisi? — Haberler.com (@Haberler) December 30, 2022