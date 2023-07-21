Cristiano Ronaldo, Instagram'da en çok kazanan kişi oldu

Cristiano Ronaldo, Kylie Jenner'ı geride bırakarak Instagram'da en çok kazanan kişi oldu. Ronaldo, markaları tanıtarak ve sponsorlu gönderiler yaparak 2.3 milyon dolar kazanıyor.

Paylaşım başına 2.3 milyon dolar kazanan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, en çok kazananKylie Jenner'i geride bırakarak Instagram'da en çok yıldız oldu.

38 yaşındaki futbolcu, genellikle Instagram hesabında spor websitesi LiveScore, sağlık markası Therabody ve kripto para birimi borsası Binance gibi markaları tanıtıyor. Sosyal medya platformunda597 milyon takipçiye sahipken, Kylie 397 milyon takipçiyle Ronaldoyu takip ediyor.

Kylie'nin Kylie Cosmetics ve Kylie Swim gibi bir dizi markası bulunuyor ve ayrıca lüks Fransız moda markası Jean Paul Gaultier gibi markalarla çalışıyor.

Şirket, ortalama etkileşimi, ne sıklıkta gönderi yapıldığını, sektörel değişkenleri ve takipçi sayısını analiz ediyor.

2022 Zengin Listesi'nde üçüncü sıraya gelen futbolcu Lionel Messi, sponsorlu gönderi başına 1.38 milyon İngiliz sterlini kazanıyor. Selena Gomez hemen ardından her gönderi için 1.35 milyon sterlin kazanırken, beşinci sırada 1.33 milyon sterlinle Dwayne Johnson bulunuyor.

Kim Kardashian da zengin listesine girenler arasında, her sponsorlu gönderi için 1.31 milyon sterlin kazanırken, kız kardeşleri Khloe Kardashian ve Kendall Jenner dokuzuncu ve onuncu sıralarda yer aldılar.

Öte yandan, Ariana Grande yedinci sırada yer alıyor ve her gönderi için Kim ile çok yakın bir miktar olan 1.3 milyon sterlin kazanıyor, Beyonce ise her gönderi başına 1.08 milyon sterlin kazanıyor.

Cristiano'nun listede birinci olması, Mayıs ayının başında Forbes tarafından dünyanın en yüksek ücretli sporcu ilan edilmesinin ardından son büyük başarısı oldu. Bu yılki yıllık kazancının 109 milyon sterlini aşacağı söyleniyor.

Cristiano, bu yılın Ocak ayında 175 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Suudi Pro Ligi'ne transfer oldu