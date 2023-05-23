Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Cristiano Ronaldo, gol sevincinde 'secde' etti

Cristiano Ronaldo, gol sevincinde "secde" etti

Spor Haberleri

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, attığı golün ardından "secde" etti.

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, attığı golün ardından "secde" etti.

Ligdeki 28. hafta maçında Al-Nassr ile Al-Shabab takımları, başkent Riyad'da karşılaştı.

Portekizli 38 yaşındaki yıldız futbolcu Ronaldo, maçın 59. dakikasında takımını 3-2 öne geçirdiği golü kaydettikten sonraki gol sevinci sırasında secdeye gitti.

Al-Nassr, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan Al Nassr Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title