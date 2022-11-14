Cristiano Ronaldo: Erik ten Hag'a saygı duymuyorum

Manchester Unitedlı futbolcu Cristiano Ronaldo, "Manchester United bana ihanet etti. Erik ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı göstermem. Çok fazla üzerime geliyorlar ve beni sürekli takımdan ayrılmam için zorluyorlar" dedi.

İngiliz ekibi Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Manchester United'a transfer olma sürecinden teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı krizlere, Wayne Rooney'nin hakkında yaptığı eleştirilerden Ralf Rangnick dönemine kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu.