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Cristiano Ronaldo attı, Al-Nassr kazandı

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Cristiano Ronaldo attı, Al-Nassr kazandı

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi'nde Al-Nassr, deplasmanda Damac'ı 3-0 mağlup etti.

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi'nde Al-Nassr, deplasmanda Damac'ı 3-0 mağlup etti.

Ligin 18. hafta mücadelesinde Al-Nassr, Prens Sultan bin Abdülaziz Stadı'nda Damac ile karşılaştı.

Konuk ekip, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun biri penaltıdan ilk yarıda attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Ronaldo, yeni takımındaki beşinci maçında sekiz gole ulaştı.

Kaynak: AA / Spor

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