Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile 2 Yıllık Yeni Sözleşme İmzaladı

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Suudi Arabistan 1. Ligi takımı Al Nassr, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı. Ronaldo, sosyal medya paylaşımında yeni bir başlangıç yaptığını belirtti.

Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr, Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Suudi kulübü tarafından yapılan açıklamada, 40 yaşındaki futbolcu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Al Nassr'ın sosyal medya hesabından "Hikaye kaldığı yerden devam ediyor" notuyla paylaştığı videoda Ronaldo, "Sonuna kadar Al Nassr" ifadesini kullandı.

Portekizli futbolcu, sosyal medya paylaşımında da "Yeni bir bölüm başlıyor. Aynı tutku, aynı rüya. Birlikte tarih yazalım." açıklamasını yaptı.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla geçen sezon forma giydiği 41 resmi maçta 35 gol attı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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