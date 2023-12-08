Cristiano Ronaldo 1200. maçına çıktı
Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1200. maçına çıktı. Ronaldo, Al Nassr'ın Al Riyadh'ı 4-1 yendiği maçta takımının ilk golünü attı ve gol sayısını 868'e yükseltti.
Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1200. maçına çıktı.
Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında Al Nassr'ın Al Riyadh'ı ağırladığı mücadeleye ilk 11'de başladı.
Al Nassr'ın 4-1 kazandığı maçta takımının ilk golünü atan 38 yaşındaki Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını da 868'e yükseltti.
Futbol kariyerindeki 1200. maçına çıkan Ronaldo'nun istatistikleri şöyle:
|TAKIM
|MAÇ
|GOL
|Sporting Lizbon
|31
|5
|Manchester United
|346
|145
|Real Madrid
|438
|450
|Juventus
|134
|101
|Al Nassr
|46
|39
|Portekiz Milli Takımı
|205
|128
|TOPLAM
|1200
|868