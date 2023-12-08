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Cristiano Ronaldo 1200. maçına çıktı

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Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1200. maçına çıktı. Ronaldo, Al Nassr'ın Al Riyadh'ı 4-1 yendiği maçta takımının ilk golünü attı ve gol sayısını 868'e yükseltti.

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1200. maçına çıktı.

Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında Al Nassr'ın Al Riyadh'ı ağırladığı mücadeleye ilk 11'de başladı.

Al Nassr'ın 4-1 kazandığı maçta takımının ilk golünü atan 38 yaşındaki Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını da 868'e yükseltti.

Futbol kariyerindeki 1200. maçına çıkan Ronaldo'nun istatistikleri şöyle:

TAKIMMAÇGOL
Sporting Lizbon315
Manchester United346145
Real Madrid438450
Juventus134101
Al Nassr4639
Portekiz Milli Takımı205128
TOPLAM1200868

Kaynak: AA / Spor

Suudi Arabistan Pro Lig Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan Al Nassr Maç Futbol Spor Güncel Haberler

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